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    29 Ocak 2018, Pazartesi
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    Çıkayım mı hocam? hayır kal!

    Çıkayım mı hocam? hayır kal!
    F.Bahçe'nin son dakikada kullandığı korner öncesi ilginç bir diyalog yaşandı. Kaleci Volkan, Kocaman'a "Hocam ben de ileri çıkayım mı" diye sordu; ancak usta hoca "Hayır orada kal" cevabı verdi.
    1. 29 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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