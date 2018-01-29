Can Bartu: Yanından geçemezler!
Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, kulüp televizyonunda Trabzonspor maçını değerlendirdi.
Can Bartu'nun o ifadeleri:
Trabzonspor ve Fenerbahçe şampiyonluğa oynuyor ama bu futbolla yanından geçmeleri mümkün değil. Ne akın var, ne şut. Kaçan adama pas veremiyorlar ama kimsenin kaçtığı falan da yok zaten. Mahalle maçları daha keyifli olabilir.
- 29 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:20
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal emeklilik yıllarında bu kadar iyi istatistiği varsa bu adamın bırakalım emekli aldınız desinler. siz önce alıp oynattığınız forvetlere bakın
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
krkrtal kıskançlıklar başlamış yine. emekli dediğin adam geçen yılın gol kralı. süper lig istatistiklerine bak öyle konuş. 42 maç 33 gol 5 asist.
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Ve transfer KAP'a bildirildi: Formayla poz verdi!
Toplam 7
Yorum
TCelcius BEŞİKTAŞIMIZA hayırlı olsun umarım gol açlığımızı dindirirsin love her vurdugun gol olsun.Şu renkli oğlanlar ayak altında dolasmasın yırtarı
Can Bartu: Yanından geçemezler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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