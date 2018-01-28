Mehmet Ekici kadroda

Fenerbahçe'de iki aydır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Mehmet Ekici de Trabzon'a götürüldü. Son olarak kupada 6-0 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasında oynayan 27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'dan forma bekleyecek. Bu sezon 5 maçta forma giydi. Golü veya asisti bulunmuyor.