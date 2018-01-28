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    28 Ocak 2018, Pazar
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    kadroda

    Mehmet Ekici kadroda
    Fenerbahçe'de iki aydır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Mehmet Ekici de Trabzon'a götürüldü. Son olarak kupada 6-0 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasında oynayan 27 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman'dan forma bekleyecek. Bu sezon 5 maçta forma giydi. Golü veya asisti bulunmuyor.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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