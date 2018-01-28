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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Hedef seriyi sürdürmek

    Hedef seriyi sürdürmek

    Kanarya 11 hafta ile ligde şu anda en uzun yenilmezlik serisine sahip takım

    İlk yarıdaki son maçlarla beraber son 7 karşılaşmasının 6'sını kazanan Fenerbahçe bu grafiğini sürdürmek istiyor. İlk devrenin son 6 maçında Sivas, Antalya, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabük'ü deviren sarı-lacivertliler Konyaspor ile berabere kalmıştı. İkinci devreye 90+3'te gelen golle Göztepe zaferiyle giren Kanarya, Trabzonspor'u yenerek serisine yeni bir galibiyet halkası daha eklemeyi hedefliyor. F.Bahçe ligde 11 haftadır yenilmiyor. Son olarak Akhisar'a boyun eğmişlerdi.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:21
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