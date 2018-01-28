Hedef seriyi sürdürmek

Kanarya 11 hafta ile ligde şu anda en uzun yenilmezlik serisine sahip takım

İlk yarıdaki son maçlarla beraber son 7 karşılaşmasının 6'sını kazanan Fenerbahçe bu grafiğini sürdürmek istiyor. İlk devrenin son 6 maçında Sivas, Antalya, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabük'ü deviren sarı-lacivertliler Konyaspor ile berabere kalmıştı. İkinci devreye 90+3'te gelen golle Göztepe zaferiyle giren Kanarya, Trabzonspor'u yenerek serisine yeni bir galibiyet halkası daha eklemeyi hedefliyor. F.Bahçe ligde 11 haftadır yenilmiyor. Son olarak Akhisar'a boyun eğmişlerdi.