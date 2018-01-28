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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Hasan Ali ve İsmail sınırda

    Hasan Ali ve İsmail sınırda

    3’er sarısı olan iki isim sarı görmeleri halinde ’ne karşı yoklar

    'de maçı öncesi iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sol bekler İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım bugünkü mücadelede kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecekler.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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