Fenerbahçe seriyi sürdürdü!
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:10
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Vagner Love kafa karıştırdı
Toplam 5
Yorum
Galatasaraylı Arkadaşlar 900 bin auro az paramı Adamın yaşı 34 ! Senagalde neler alabılır o paraya bılıyormusunuz ! bızım ıcın bıle cok para ! sacmalamayn
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Burak Elmas: En büyük transfer Terim
Toplam 1
Yorum
sipahi futbolcu satarak ayakta durmaya çalıştığımız günlere gelmişiz vay ki vay kulübün varlıklarını da sattılar dursuna sormak lazım nasılbecerdin
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Her yerde Gery Medel
Toplam 2
Yorum
bjk advers Oğuzhan için daha önce defalarca burada yazmıştım ektiğini biçiyor kendini yuhalattıracak duruma getirdi işte şimdi gerçekleri görüyor !
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