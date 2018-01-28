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    28 Ocak 2018, Pazar
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    : "Sarı kesin kırmızı da olabilir"

    Erman Toroğlu: "Sarı kesin kırmızı da olabilir"

    'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada tartışmalı anlar yaşandı.

    Karşılaşmanın 35. dakikasında Alper Potuk ile Juraj Kucka arasındak ikili mücadele yaşandı. Alper Potuk, Kucka'nın da ayağına bastığını belirtti. Ancak hakem Ali Palabıyık, Alper Potuk ile aynı görüşte olmadığını dile getirdi. Kucka ile Alper Potuk arasında yaşanan bu pozisyon da sosyal medyada en çok konuşulan pozisyonlardan oldu.



    TOROĞLU: "SARI KESİN KIRMIZI ÇIKABİLİR"

    A Spor yorumcusu , Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısını değerlendirdi. Kucka ve Pereira'nın Alper Potuk'a yaptığı müdahaleyi yorumlayan Toroğlu, "Sarı kesin, kırmızı da olabilir" ifadelerini kullandı.

    Alper Potuk ile Kucka'nın pozisyonu


    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 21:23
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