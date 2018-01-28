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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Dilmen: Korkunun ecele faydası yok

    Dilmen: Korkunun ecele faydası yok

    Rıdvan Dilmen, - maçının ilk yarısını değerlendirdi.

    Süper Lig'in 19. haftasında ile karşı karşıya geldi. Trabzon'da ilk yarı 0-0 sona erdi.

    Fotomaç yazarı Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısını şöyle yorumladı:

    Fenerbahçe'yi çok beğendim. Trabzon deplasmanında tek kale maç oynadı. Eldeki oyunculara ve kenardakilere bakacak olursak eleştirilecek olan Trabzonspor. Hasan Ali sürpriz oldu. Ama taktik anlamda oynattı. Aykut Kocaman bugün 4'lü savunmanın önünde 4 oyuncu onların önünde 2 oyuncu oynattı ama Alper solda oynadı genelde. Bu kadro yapısıyla karakterli bir oyun oynadı Fenerbahçe, oyunu kazandı onu söyleyebilirim. Valbuena oynasaydı, bu taktiksel zaferi kazanabilir miydi Fenerbahçe? Önde böyle baskı kurabilir miydi? Fenerbahçe'nin oyununu pozitif, Avrupa futboluna uygun buldum. Fenerbahçe maçı belki kaybedebilir ama ben Fenerbahçe'yi beğendim. Hakem bence maçı iyi yönetiyor. Bence hata yaptı. Pereira'nın pozisyonu net kırmızı kart. Kucka'ya da verilebilir ama Pereira'nın ki kırmızı ama hoca göremedi. Art niyet olduğunu düşünmüyorum. Lucescu Allah var her yere gidiyor. Maçta mı bugün acaba? Bugün onun için en önemli gün. 13 tane Türk oyuncu sahada... Bir kere Sosa'yı falan oyuna alması lazım. Korkunun ecele faydası yok. Oynayarak kaybedeceksiniz ki Trabzon oynarsa kazanır, kaybetmez. Fenerbahçe sakin ve yürekli oynuyor. Rıza Çalımbay ise bu maçtan çok korkmuş ya da hesabı tutturamamış. Abdülkadir ve Olcay ile topu isabetli oynamak zor. Burak'da çok isabetli oynayan bir oyuncu değil.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 20:05
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