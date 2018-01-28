Defans sıkıntısı
Aykut Kocaman, Şener ve Neto’dan sonra Skrtel’in de sakatlanmasıyla savunma kurgusunda zorunlu değişikliğe gidecek. Takım tertibi maç saatinde kesinleşecek
TOPAL SON İHTİMAL
Kocaman'ın elde kalan tek stoper Roman Neustadter'in yanında Josef ile İsla'dan birisine şans vermesi bekleniyor. Mehmet Topal da ihtimaller arasında. Tüm olasılıklarda takım tertibi değişecek. Isla stopere geçerse, Dirar sağ bekte forma giyecek. Josef savunmaya çekilirse, orta sahada Topal'ın yanına Oğuz Kaan monte edilecek. Sol bekte ise İsmail olacak.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:31
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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