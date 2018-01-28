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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Defans sıkıntısı

    Defans sıkıntısı

    , Şener ve Neto’dan sonra Skrtel’in de sakatlanmasıyla savunma kurgusunda zorunlu değişikliğe gidecek. Takım tertibi maç saatinde kesinleşecek

    , Trabzon'a sancılı gitti. Dizindeki ağrıları geçmeyen Martin Skrtel dün de iyileşme göstermeyince kadrodan çıkarıldı. Slovak futbolcunun da ıskartaya çıkması sakatlıklar nedeniyle zaten eli darda olan Aykut Kocaman'ın planlarını alt üst etti. Savunma hattında Neto ve Şener Özbayraklı'nın da olmaması nedeniyle bu akşam farklı bir defans kurgusu olacak.

    TOPAL SON İHTİMAL
    Kocaman'ın elde kalan tek stoper Roman Neustadter'in yanında Josef ile İsla'dan birisine şans vermesi bekleniyor. Mehmet Topal da ihtimaller arasında. Tüm olasılıklarda takım tertibi değişecek. Isla stopere geçerse, Dirar sağ bekte forma giyecek. Josef savunmaya çekilirse, orta sahada Topal'ın yanına Oğuz Kaan monte edilecek. Sol bekte ise İsmail olacak.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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