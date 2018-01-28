Defans sıkıntısı

Trabzon'a sancılı gitti. Dizindeki ağrıları geçmeyendün de iyileşme göstermeyince kadrodan çıkarıldı. Slovak futbolcunun da ıskartaya çıkması sakatlıklar nedeniyle zaten eli darda olan'ın planlarını alt üst etti. Savunma hattında Neto ve Şener Özbayraklı'nın da olmaması nedeniyle bu akşam farklı bir defans kurgusu olacak.elde kalan tek stoper Roman Neustadter'in yanındaile İsla'dan birisine şans vermesi bekleniyor.da ihtimaller arasında. Tüm olasılıklarda takım tertibi değişecek. Isla stopere geçerse,sağ bekte forma giyecek. Josef savunmaya çekilirse, orta sahada Topal'ın yanınamonte edilecek. Sol bekte ise İsmail olacak.