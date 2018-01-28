Bu maçı alırsak gerisi gelir
Aykut Kocaman kritik Trabzonspor maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Başarılı hoca “Bu deplasmanı kayıpsız atlatırsak önümüz çok açılır. Dikkatli oynarsak 3 puan bizim” dedi
'FUTBOLA ODAKLANIN'
Aykut Kocaman, zorlu bir atmosferde oynayacaklarını da belirterek futbolcularını uyardı: "Sadece futbola odaklanın. Tribünlere kulaklarınızı kapatın. Rakip bize karşı konsantrasyonu tam olarak oynayacaktır. Sakin kalırsak geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine kazanıp dönebiliriz. İyi futbol oynayıp, 3 puan almaya geldi"
Çok zor olacak (Mini yorum: Ertem Şener)
Trabzonspor gerginlikten uzak durup sadece topunu oynarsa Fenerbahçe'yi devirir. Sosa'nın oynaması şart! Bu tip maçları seven oyuncuların başında gelen isimlerden biri Sosa. Maçın ritmini tutturur, zaman zaman oyun içinde liderliğe soyunur. Hatta sahanın yıldızı olur. Vitrin maçı Jose Sosa için. Kanarya bu kadar eksiği varken onu nasıl savunacak belirsiz. Valbuena krizi de takımı etkiler. Eksikler Kocaman'ı yarım bırakır. Trabzon şehir olarak stresi bırakıp Fenerbahçe'ye herhangi bir takım muamelesi yaparsa dev maçın kazananı olur.
- 28 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:04
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Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Toplam 5
Yorum
fbcan bu takımı teknik direktörsüz şampiyon yaparım diyen aziz yıldırım 4sezon 4 teknik direktör değişikliği 0 başarı yönetimde değişiklik yok
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Ali Koç'tan dikkat çeken ifade: "Tango yapmak için..."
Toplam 6
Yorum
fotoo Başkan olunca şunların hepsini kov. Adamsın Ali Koç. sana daha çok çamur atar bunlar, terbiyesizler.
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 3
Yorum
fotoo Şu aziz yıldırıma bak gözünün feri gitmiş hala Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyor. Küçüldükçe küçüldü o ve etrafındakiler
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