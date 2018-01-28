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    28 Ocak 2018, Pazar
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    Bu maçı alırsak gerisi gelir

    Bu maçı alırsak gerisi gelir

    kritik maçı öncesi öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Başarılı hoca “Bu deplasmanı kayıpsız atlatırsak önümüz çok açılır. Dikkatli oynarsak 3 puan bizim” dedi

    Sarı-lacivertliler zorlu fikstürde yolculuğa devam ediyor. İkinci yarının ilk maçında Göztepe'yi 90+3'te Kosanovic'in kendi kalesine attığı golle 2-1 yenen bugün Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Teknik direktör da son idmanda futbolcularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Te crübeli hoca "İlk yarıda puan kaybettiğimiz takımlara karşı oynuyoruz. Ancak bu sefer çok daha iyi durumdayız. Trabzonspor belki de en zor deplasman maçımız. Bu deplasmanda kazanırsak önümüz çok açılır" ifadelerin kullandı.

    'FUTBOLA ODAKLANIN'
    Aykut Kocaman, zorlu bir atmosferde oynayacaklarını da belirterek futbolcularını uyardı: "Sadece futbola odaklanın. Tribünlere kulaklarınızı kapatın. Rakip bize karşı konsantrasyonu tam olarak oynayacaktır. Sakin kalırsak geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yine kazanıp dönebiliriz. İyi oynayıp, 3 puan almaya geldi"

    Çok zor olacak (Mini yorum: Ertem Şener)
    gerginlikten uzak durup sadece topunu oynarsa Fenerbahçe'yi devirir. Sosa'nın oynaması şart! Bu tip maçları seven oyuncuların başında gelen isimlerden biri Sosa. Maçın ritmini tutturur, zaman zaman oyun içinde liderliğe soyunur. Hatta sahanın yıldızı olur. Vitrin maçı Jose Sosa için. Kanarya bu kadar eksiği varken onu nasıl savunacak belirsiz. Valbuena krizi de takımı etkiler. Eksikler Kocaman'ı yarım bırakır. Trabzon şehir olarak stresi bırakıp Fenerbahçe'ye herhangi bir takım muamelesi yaparsa dev maçın kazananı olur.
    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:04
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