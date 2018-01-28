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    28 Ocak 2018, Pazar
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    '1907 okula 1907 pota'

    '1907 okula 1907 pota'

     Kulübü Başkanı , Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’nce yürütülen '1907 Okula 1907 Pota' projesi kapsamında ’nin İyidere ilçesi Hazar Çaysan İlkokulu’nu ziyaret etti.

    Başkan 'ın, Hazar Çaysan İlkokulu'na gerçekleştirdiği ziyarette Yönetim Kurulu Üyesi Metin Doğan'ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz, İyidere Belediye Başkanı Ahmet Mete, Kalkandere Kaymakamı Sercan Yılmaz da hazır bulundu. Okul içerisinde düzenlenen törende yapılan teşekkür konuşmalarının ardından Ahmet Hamdi Yılmaz, Ahmet Mete ve Sercan Yılmaz'a üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Fenerbahçe Futbol Takımı formaları hediye edildi. Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz da bu sırada Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a plaket takdim etti. Daha sonra ise projes kapsamında Rize'de 16 okul adına temsili kurdele kesimi yapıldı.

    YILDIRIM, RİZE FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ'NİN YEMEĞİNE KATILDI
    Bu arada bugün oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için 'a gelen Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım, dün akşam Rize Fenerbahçeliler Derneği'nin verdiği yemeğe katıldı. Yıldırım'ın burada 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'un Sürmene İlçesi'nde Fenerbahçe otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan kafileyi taşıyan otobüsün şoförü Ufuk Kıran ile bir araya gelerek bir süre sohbet ettiği öğrenildi.

    1. 28 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 13:10
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