Ozan için Betis ihtimali sürüyor
Fenerbahçe'deki durumu belirsizliğini koruyan Ozan Tufan, İspanyol medyasının hala gündeminde. Real Betis'in listesinde olan milli futbolcu için haber yapan vavel.com sitesi, 22 yaşındaki oyuncunun İspanyol ekibi için hala ihtimal dahilinde olduğunu belirtip "Ozan, Betis'in düşündüğü iyi bir alternatif. Hala Betis'e gelebilir" yorumunu yaptı
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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