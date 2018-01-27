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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Ozan için Betis ihtimali sürüyor

    Ozan için Betis ihtimali sürüyor
    'deki durumu belirsizliğini koruyan , İspanyol medyasının hala gündeminde. 'in listesinde olan milli futbolcu için haber yapan vavel.com sitesi, 22 yaşındaki oyuncunun İspanyol ekibi için hala ihtimal dahilinde olduğunu belirtip "Ozan, Betis'in düşündüğü iyi bir alternatif. Hala Betis'e gelebilir" yorumunu yaptı
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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