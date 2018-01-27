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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Kurtarıcı Eto'o

    Kurtarıcı Eto'o

    Sarı-lacivertli yönetim, maçı sonrası bir durum değerlendirmesi yapıp seçeneğini masaya yatıracak. Gündemdeki isim ise G.Saray’ın da peşinde olduğu ’o...

    Fenerbahçe Sağlık Heyeti'nin Janssen'in en az 1.5 ile 3 ay arası sahalardan uzak kalacağını açıklaması, teknik heyeti olduğu kadar yönetimi de şoka uğrattı. Elde golcü olarak sadece sık sık sakatlanan ile form düzeyi henüz istenilen seviyede olmayan Fernandao kalırken, forvet takviyesinin kaçınılmaz olduğu görüşü ağır basmaya başladı. Sarı-lacivertli yönetiminin, Trabzonspor maçından sonra sağlık heyetinin ve Aykut Kocaman'ın da de katılacağı acil bir toplantı düzenleyip, durumu masaya yatıracağı öğrenildi. Zirveden çıkmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

    Her ihtimal masada
    Gündeme gelen ilk isim 'dan ayrılmak isteyen 'o. yönetiminin vakit geçirmeden çalışmalara başladığı, 'ın da peşinde olduğu 36 yaşındaki yıldız için şimdiden çalışma başlatıldığı vurgulandı. Fenerbahçe 'de Eto'o'nun dışında başka seçeneklerin de masada olduğu, golcü takviyesi yapılması halinde yeni yabancıya yer açabilmek için Janssen'in sözleşmesinin feshedilmesinin kaçınılmaz olacağı belirtildi.

    Yüksek ücret istiyor
    Antalyaspor, Vasco da Gama ve Celto Vigo'nun teklif ilettiği Samuel Eto'o ile sözleşme uzatmak istiyor ancak oyuncu yüksek ücret talebinde bulundu. Eto'o, Galatasaray'ın da radarında ancak kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Cumhur Arıcı, 'den herhangi bir teklif almadıklarını açıkladı. Fenerbahçe'nin de devreye girmesi transferi iyice kızıştıracağa benziyor.

    Sakatlığı nedeniyle yurt dışında tedavi olan ve iyileşen Eto'o, Antalyaspor'la yeniden idmanlara çıkmaya başladı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:32
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