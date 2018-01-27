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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Fener’i istememiş

    Gustavo Gomez Fener’i istememiş
    Milan'dan ayrılacağı ileri sürülen 'in yeni rotası hakkında çeşitli iddialar dolaşırken, İtalyan basını F.Bahçe'nin Milan'la sezon başında anlaşmasına rağmen Paraguaylı stoperin sarı-lacivertli takıma gelmek istemediğini yazdı. O dönem Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği 24 yaşındaki savunmacının Avrupa'da devam etmek istediği kaydedildi.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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