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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    yuvaya döndü

    <a href="/index/gabigol?id=37616234-d7e4-4471-8ab5-3f4d088112fe" class="" rel="tag">Gabigol</a> yuvaya döndü
    Brezilya ekibi Santos, adı F.Bahçe ile sıkça anılan lakaplı Gabriel Barbosa'yı bir yıllığına kiraladı. Santos'tan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusunun 17 ay aradan sonra yeniden takıma katıldığı bildirildi. Açıklamada, Brezilyalı futbolcunun Inter'den bir yıllığına kiralandığı kaydedildi. Profesyonel kariyerine Santos'ta başlayan , 2016'da İtalya'nın İnter takımına transfer olmuştu. Sambacı, daha önce Benfica'da kiralık oynamıştı.
    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:08
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