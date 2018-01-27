Gabigol yuvaya döndü
Brezilya ekibi Santos, adı F.Bahçe ile sıkça anılan Gabigol lakaplı Gabriel Barbosa'yı bir yıllığına kiraladı. Santos'tan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki hücum oyuncusunun 17 ay aradan sonra yeniden takıma katıldığı bildirildi. Açıklamada, Brezilyalı futbolcunun Inter'den bir yıllığına kiralandığı kaydedildi. Profesyonel kariyerine Santos'ta başlayan Gabigol, 2016'da İtalya'nın İnter takımına transfer olmuştu. Sambacı, daha önce Benfica'da kiralık oynamıştı.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 01:08
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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