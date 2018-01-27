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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    Dert bir tane değil ki

    Dert bir tane değil ki

    ve ’den sonra Skrtel’in de ’a karşı oynaması neredeyse imkansız hale geldi, Kocaman’ın tüm planları altüst oldu

    'de yarın deplasmanda oynanacak maçı öncesi kadroda büyük kriz yaşanıyor. Sakat olan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan ve 'in şokunu yaşayan sarı- lacivertli takıma 'den de kötü haber geldi. Bu hafta yapılan hiçbir idmana çıkamayan Slovak stoper, ağrılarının sürmesi nedeniyle dünkü çalışmaya da katılamadı. Skrtel, bugünkü son antrenmana çıksa bile çok büyük ihtimalle 'a götürülmeyecek, son durumu ise bugün netleşecek.

    OĞUZ KAĞAN ORTA ALANA
    Tüm planları bozulan teknik direktör 'ın, Neto'nun da sakat olması nedeniyle 'da Neustadter'in yanında Josef'e şans vermesi bekleniyor. alanda Josef'in boşluğunu ise genç Oğuz Kağan Güçtekin'in doldurması büyük ihtimal.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:18
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