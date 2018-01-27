Dert bir tane değil ki
Giuliano ve Janssen’den sonra Skrtel’in de Trabzon’a karşı oynaması neredeyse imkansız hale geldi, Kocaman’ın tüm planları altüst oldu
Fenerbahçe'de yarın deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı öncesi kadroda büyük kriz yaşanıyor. Sakat olan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Giuliano ve Janssen'in şokunu yaşayan sarı- lacivertli takıma Martin Skrtel'den de kötü haber geldi. Bu hafta yapılan hiçbir idmana çıkamayan Slovak stoper, ağrılarının sürmesi nedeniyle dünkü çalışmaya da katılamadı. Skrtel, bugünkü son antrenmana çıksa bile çok büyük ihtimalle Trabzon'a götürülmeyecek, son durumu ise bugün netleşecek.
OĞUZ KAĞAN ORTA ALANA
Tüm planları bozulan teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Neto'nun da sakat olması nedeniyle Trabzon'da Neustadter'in yanında Josef'e şans vermesi bekleniyor. Orta alanda Josef'in boşluğunu ise genç Oğuz Kağan Güçtekin'in doldurması büyük ihtimal.
OĞUZ KAĞAN ORTA ALANA
Tüm planları bozulan teknik direktör Aykut Kocaman'ın, Neto'nun da sakat olması nedeniyle Trabzon'da Neustadter'in yanında Josef'e şans vermesi bekleniyor. Orta alanda Josef'in boşluğunu ise genç Oğuz Kağan Güçtekin'in doldurması büyük ihtimal.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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klaus helal olsun fenerdahçeye.
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