sezon başında kiralık olarak katılankötü haber geldi. 8 Aralık'ta oynanan ligin 15. haftasındaki Bursaspor maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu 1 buçuk aydır forma giyemiyordu. Ve6 hafta ile 3 ay arası bir dönem daha oynayamayacağı bildirildi. Daha önce sürekli idmanlara başlayacağı söylendiği haldeyaşındaki futbolcunun hiçbir çalışmaya katılmaması kafalarda soru işaretine neden olmuş ve sarı-lacivertli kulüpten de bir bilgilendirme yapılmamıştı.sakatlık durumuyla ilgili beklenen açıklama ise nihayet geldi. Ayak başparmağında ödem bulunanbu ödemin sinirlere çok yakın olmasından kaynaklanan his kaybı yaşamaması nedeniyle ameliyat edilemediği kaydedilirken, sakatlık sürecinin 2 hafta aralıklarla çekileceksonuçlarıyla kontrol edileceği bildirildi. Janssen 'in sakatlığı için yapılan açıklama şöyle:maçında ayağına aldığı travma sonucunda kemik ödemi oluşmuştur. Sesamoid kemik ödeminin tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında olmaktadır. Hatta literaturde nadiren de olsa 6 aya uzayan vakalar da bulunmaktadır. Kulüp doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ilesağlık ekibi ve sponsor hastahanemiz doktorlarıyla birlikte yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine bir süre daha devam edilmesine ve iki haftalık süreçler içindeçekilerek ve klinik kontrolleri yapılarak ödemi ile şikayetlerinde geçme olana kadar beklenmesine karar verilmiştir."golcü oyuncu sakatlığının uzun sürmesi halinde ligin ikinci yarısındakiyarışını yakından ilgilendiren maçlarda forma giyemeyecek.sakatlığı kısa sürse bile rehabilitasyon süreci ve idman programına tekrar adapte olması için zaman gerekecek. İşte Janssen 'in kaçıracağı maçlar