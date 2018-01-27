Deprem
Bursa maçında sakatlandıktan sonra bir buçuk aydır forma giyemeyen Hollandalı’nın durumu için açıklama geldi. Golcü oyuncunun iyileşme sürecinin 6 hafta ile 3 ay arasında süreceği bildirildi
Fenerbahçe sezon başında kiralık olarak katılan Janssen'den kötü haber geldi. 8 Aralık'ta oynanan ligin 15. haftasındaki Bursaspor maçında sakatlanan Hollandalı futbolcu 1 buçuk aydır forma giyemiyordu. Ve Janssen'in 6 hafta ile 3 ay arası bir dönem daha oynayamayacağı bildirildi. Daha önce sürekli idmanlara başlayacağı söylendiği halde 23 yaşındaki futbolcunun hiçbir çalışmaya katılmaması kafalarda soru işaretine neden olmuş ve sarı-lacivertli kulüpten de bir bilgilendirme yapılmamıştı. Janssen'in sakatlık durumuyla ilgili beklenen açıklama ise nihayet geldi. Ayak başparmağında ödem bulunan Janssen'in bu ödemin sinirlere çok yakın olmasından kaynaklanan his kaybı yaşamaması nedeniyle ameliyat edilemediği kaydedilirken, sakatlık sürecinin 2 hafta aralıklarla çekilecek MR sonuçlarıyla kontrol edileceği bildirildi. Fenerbahçe'den Janssen'in sakatlığı için yapılan açıklama şöyle:
Tottenhem'la ortak tedavi
"Bursaspor maçında ayağına aldığı travma sonucunda kemik ödemi oluşmuştur. Sesamoid kemik ödeminin tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında olmaktadır. Hatta literaturde nadiren de olsa 6 aya uzayan vakalar da bulunmaktadır. Kulüp doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ile Tottenham sağlık ekibi ve sponsor hastahanemiz doktorlarıyla birlikte yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine bir süre daha devam edilmesine ve iki haftalık süreçler içinde MR'ı çekilerek ve klinik kontrolleri yapılarak ödemi ile şikayetlerinde geçme olana kadar beklenmesine karar verilmiştir."
Hiçbir derbide oynayamayacak
Hollandalı golcü oyuncu sakatlığının uzun sürmesi halinde ligin ikinci yarısındaki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarda forma giyemeyecek. Janssen'in sakatlığı kısa sürse bile rehabilitasyon süreci ve idman programına tekrar adapte olması için zaman gerekecek. İşte Janssen'in kaçıracağı maçlar
Tottenhem'la ortak tedavi
"Bursaspor maçında ayağına aldığı travma sonucunda kemik ödemi oluşmuştur. Sesamoid kemik ödeminin tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında olmaktadır. Hatta literaturde nadiren de olsa 6 aya uzayan vakalar da bulunmaktadır. Kulüp doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ile Tottenham sağlık ekibi ve sponsor hastahanemiz doktorlarıyla birlikte yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine bir süre daha devam edilmesine ve iki haftalık süreçler içinde MR'ı çekilerek ve klinik kontrolleri yapılarak ödemi ile şikayetlerinde geçme olana kadar beklenmesine karar verilmiştir."
Hiçbir derbide oynayamayacak
Hollandalı golcü oyuncu sakatlığının uzun sürmesi halinde ligin ikinci yarısındaki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçlarda forma giyemeyecek. Janssen'in sakatlığı kısa sürse bile rehabilitasyon süreci ve idman programına tekrar adapte olması için zaman gerekecek. İşte Janssen'in kaçıracağı maçlar
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fenerbahçe Barça'yı devirdi
Toplam 3
Yorum
okan futbol dünyanın en önemli en büyük sporu onda devir
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
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baki tek kelime HELAL olsun başkan.uyuma tff.
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Büyük FETÖ temizliği: 48 üyeye işlem yapılmış!
Toplam 5
Yorum
klaus helal olsun fenerdahçeye.
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