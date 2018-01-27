Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...
Fenerbahçe divan kurulu önemli gelişmelere sahne oldu. Başkan adaylarından Ali Koç, "Sürdürülemez mali yapı ve kulübümüzün gidişatı adaylığımı erkene çekmeme neden oldu" açıklamasında bulundu.
- 27 Ocak 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 15:21
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Ali Koç, Aziz Yıldırım'a meydan okudu!
Toplam 1
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t.montana Yürü be Koçum Allah ' ına kurban!
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İşte 'Yellow Friday'den kasaya giren ücret...
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BEŞİKTAŞ adına yellow friday dediğiniz zaman feda ile eş anlamlı oluyor ! çıkın çarşıda pazarda satış yapın açlıktan nefesiniz kokmaya başladı...
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Beşiktaş, KAP'a bildirdi!
Toplam 1
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CELAL GONDER BAKALIM GONDER AGIR VIDA UGRUNA HARCA HERKESI DUNKU MACTA GORDUK COK CEKERIZ VIDA DAN ALMADAN SOYLEDIM AGIR ALMAYIN DIYE KAZIK YE
Aziz Yıldırım salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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