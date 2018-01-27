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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> salonu terk etti! İşte sinirlenmesinin nedeni...

    Fenerbahçe divan kurulu önemli gelişmelere sahne oldu. Başkan adaylarından Ali Koç, "Sürdürülemez mali yapı ve kulübümüzün gidişatı adaylığımı erkene çekmeme neden oldu" açıklamasında bulundu.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:21
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