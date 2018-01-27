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    27 Ocak 2018, Cumartesi
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    kürsüden indiğinde gülmeye başladı!

    Ali Koç kürsüden indiğinde Aziz Yıldırım gülmeye başladı!

    Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün divan kurulunda konuştu.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:59
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