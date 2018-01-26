CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Wiel’in yeni adresi

    Wiel’in yeni adresi
    'nin sezon başında yollarını ayırdığı Gregory van Der Wiel, Cagliari ile anlaşmıştı. ekibinde de beklentileri karşılayamayan 29 yaşındaki sağ bek için yeni bir iddia ortaya atıldı. Wiel'in ABD Major Lig'de yer alan Toronto ile görüşme halinde olduğu ileri sürüldü. İtalyan medyasındaki haberlerde de bu futbolcunun ülkeden ayrılacağı belirtildi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:10
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wiel’in yeni adresi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN