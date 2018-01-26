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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Sow’a ‘Kontenjan dolu’ yanıtı

    Sow’a ‘Kontenjan dolu’ yanıtı
    'a giden 'un, Timsah'a imza atmadan önce 'nin kapısını çalıp, "Kulübümle anlaştım, kiralama bedeli istemeyecekler. Vereceğiniz her türlü rakama razıyım. Sizinle para konuşmam. 500 bin euro'ya bile oynarım" dediği ancak bunun kabul görmediği ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yetkililerin, yabancı kontenjanları dolu olduğu için Senegalli golcüye teşekkür etmekle yetindiği öğrenildi
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:26
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