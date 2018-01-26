Sinirlerine hakim ol
Dev maçta sakin kalacak olanın bir adım öde geçeceğini takımına aktaran sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, “Trabzon’da daha önce hep böyle kazandık. Sinirlerimizi kontrol edelim, rakiple ve hakemle uğraşmayalım” dedi
Pazar günü Trabzon'da finali andıran dev bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, tüm planlarını "zafer" üzerine kurarken, Aykut Kocaman'dan öğrencilerine ciddi uyarılar geldi. Bu tip maçların yüksek gerilimde oynanmaya aday olduğunu futbolcularına hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Elbette bu karşılaşmada bir oyun kurgumuz olacak ve buna sonuna kadar uyacağız. Ancak derbileri kazanmak için sadece taktik üretmek yetmez" dedi. Kocaman , Trabzonspor maçlarının Fenerbahçe için her zaman gergin geçtiğini, bu yüzden soğukkanlılıklarını korumak zorunda olduklarını takımına anlatırken, şu ifadeleri kullandı: "İki takım için de hayati önem taşıyan bir mücadele olacak. Sakin ve kontrollü oynayan taraf bir adım öne geçecek. Son dönemde Trabzon'da oynadığımız maçlara bakın, hep bu şekilde kazandık. Sinirlerimizi kontrol etmeli, rakip oyuncularla ve hakemle uğraşmamalıyız. Gereksiz yere kart görmeyin, tribünlere ise kulaklarınızı tıkayın. Sadece kendi işinize bakın."
Emre BOL
UYGULAMAYA GEÇTİ
Analiz ekibinden gelen raporlar doğrultusunda yavaş yavaş derbinin taktik planlarını geliştiren Kocaman, dün derbinin oyun kurgusu ile ilgili denemeler yaptı. Sarı-lacivertli futbolcuların aşırı hırslı ve istekli oldukları dikkatlerden kaçmadı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:12
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
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