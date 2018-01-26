Sinirlerine hakim ol

Pazar günü Trabzon'da finali andıran dev bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, tüm planlarını "zafer" üzerine kurarken, Aykut Kocaman'dan öğrencilerine ciddi uyarılar geldi. Bu tip maçların yüksek gerilimde oynanmaya aday olduğunu futbolcularına hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Elbette bu karşılaşmada bir oyun kurgumuz olacak ve buna sonuna kadar uyacağız. Ancak derbileri kazanmak için sadece taktik üretmek yetmez" dedi. Kocaman , Trabzonspor maçlarının Fenerbahçe için her zaman gergin geçtiğini, bu yüzden soğukkanlılıklarını korumak zorunda olduklarını takımına anlatırken, şu ifadeleri kullandı: "İki takım için de hayati önem taşıyan bir mücadele olacak. Sakin ve kontrollü oynayan taraf bir adım öne geçecek. Son dönemde Trabzon'da oynadığımız maçlara bakın, hep bu şekilde kazandık. Sinirlerimizi kontrol etmeli, rakip oyuncularla ve hakemle uğraşmamalıyız. Gereksiz yere kart görmeyin, tribünlere ise kulaklarınızı tıkayın. Sadece kendi işinize bakın."



Emre BOL

UYGULAMAYA GEÇTİ

Analiz ekibinden gelen raporlar doğrultusunda yavaş yavaş derbinin taktik planlarını geliştiren Kocaman, dün derbinin oyun kurgusu ile ilgili denemeler yaptı. Sarı-lacivertli futbolcuların aşırı hırslı ve istekli oldukları dikkatlerden kaçmadı.





