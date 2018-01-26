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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Sinirlerine hakim ol

    Sinirlerine hakim ol

    Dev maçta sakin kalacak olanın bir adım öde geçeceğini takımına aktaran sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, “’da daha önce hep böyle kazandık. Sinirlerimizi kontrol edelim, rakiple ve hakemle uğraşmayalım” dedi

    Pazar günü 'da finali andıran dev bir mücadeleye çıkacak olan Fenerbahçe, tüm planlarını "zafer" üzerine kurarken, Aykut Kocaman'dan öğrencilerine ciddi uyarılar geldi. Bu tip maçların yüksek gerilimde oynanmaya aday olduğunu futbolcularına hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, "Elbette bu karşılaşmada bir oyun kurgumuz olacak ve buna sonuna kadar uyacağız. Ancak derbileri kazanmak için sadece taktik üretmek yetmez" dedi. Kocaman , maçlarının için her zaman gergin geçtiğini, bu yüzden soğukkanlılıklarını korumak zorunda olduklarını takımına anlatırken, şu ifadeleri kullandı: "İki takım için de hayati önem taşıyan bir mücadele olacak. Sakin ve kontrollü oynayan taraf bir adım öne geçecek. Son dönemde 'da oynadığımız maçlara bakın, hep bu şekilde kazandık. Sinirlerimizi kontrol etmeli, rakip oyuncularla ve hakemle uğraşmamalıyız. Gereksiz yere kart görmeyin, tribünlere ise kulaklarınızı tıkayın. Sadece kendi işinize bakın."

    Emre BOL

    UYGULAMAYA GEÇTİ
    Analiz ekibinden gelen raporlar doğrultusunda yavaş yavaş derbinin taktik planlarını geliştiren Kocaman, dün derbinin oyun kurgusu ile ilgili denemeler yaptı. Sarı-lacivertli futbolcuların aşırı hırslı ve istekli oldukları dikkatlerden kaçmadı.


    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:12
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