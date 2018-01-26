CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Potada rakip

    Potada rakip Barcelona
    Fenerbahçe Doğuş, Avrupa Ligi'nin 20. haftasında bugün 'yı konuk edecek. Ülker Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak ve beİN Sports 3'ten yayınlanacak. Temsilcimiz, geride kalan 19 haftada 13 galibiyetle ikinci sırada yer alırken, İspanyol ekibi ise 7 galibiyetle 11.'likte bulunuyor. Bu arada 'da oynanan ilk karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 83-68 galip tamamlamıştı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada rakip Barcelona haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN