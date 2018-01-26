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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Ohhh kebap!

    Ohhh kebap!

    Fener’de kadro dışı kalan , önceki gece bir kebapçıda ortaya çıktı. Genç oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada eleştiri konusu oldu

    Büyük umutlarla geldiği 'de bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, sosyal medyada günün konusu oldu. Arkadaşlarıyla önceki gece geç saatlerde gittiği bir ocakbaşında çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşıldı. Keyifli hali dikkatler kaçmayan Ozan'ın gecenin ilerleyen saatlerinde ortaya çıkan bu fotoğrafı eleştirildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ozan'ın twitter'daki hesabını etiketleyerek eleştirel yorumlarda bulundu. Bir dönem kilo sorunu yaşayan Ozan'a kötü oynadığı bazı maçlarda, "Kebapçıya Ozan" tezahüratı yapılmıştı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:10
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