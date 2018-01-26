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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Korkusuzca oynayacağız

    Korkusuzca oynayacağız

    , F.Bahçe’nin tecrübeli oyunculardan kurulu olduğunu, Trabzon’da korkusuzca oynayıp İstanbul’a zafer kazanarak dönmeye çalışacaklarını söyledi...

    Roberto , Trabzon maçının önemini çok iyi bildiğini söylerken, üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacaklarını söyledi. Sarı-lacivertlilerin İspanyol forveti, "Hayatımda bu türden birçok maça çıktım. Böyle ortamların atmosferini çok iyi biliyorum. Takımda benim gibi tecrübeli isimlerin sayısı fazla. İyi mücadele edip kazanmaya çalışacağız. Herhangi bir korkumuz ve çekincemiz yok" yorumunu yaptı. Trab zonspo r'a karşı İstanbul'da 2-2 biten ilk maçta çok zorlandıklarını belirten Soldado, "O karşılaşma 'deki ilk lig maçımdı ve kendi taraftarımız önünde bayağı heyecanlanmıştım. Bu kez orada tersi bir atmosfer yaşayacağız ve ateşli bir taraftar grubu önünde oynayacağız. Zor ve zevkli bir mücadele olacak" dedi. Fenerbahçe, 'la yeni stadında ilk kez karşılaşacak.

    Ligde 3 golü olan ve bu golleri Sivasspor maçında atan Soldado'nun, Trabzon'da Fernandao'nun arkasında yedek soyunması bekleniyor.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:24
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