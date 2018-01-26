CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kanarya’yı taraftarlar uğurlayacak

    Kanarya’yı taraftarlar uğurlayacak
    Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanın ardından 'a gidecek. Samandıra'dan hareket edecek kafileye sarı-lacivertli taraftarların coşkulu bir uğurlama programı hazırladığı öğrenildi.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kanarya’yı taraftarlar uğurlayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN