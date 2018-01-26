Fenerbahçe'ye şok haber: 1,5 ay yok!
Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen yaklaşık 6 hafta kadar takımdan uzak kalacak.
"Futbolcumuz Jansen'de, Bursaspor maçında ayağına aldığı travma sonucunda kemik ödemi (sesamoid kemik) oluşmuştur. Sesamoid kemik ödeminin tedavisi 6 hafta ile 3 ay arasında olmaktadır. Hatta literaturde nadiren de olsa 6 aya uzayan vakalar da bulunmaktadır. Kulüp doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu ile Tottenham sağlık ekibi ve sponsor hastahanemiz doktorlarıyla birlikte yapılan muayene ve tetkikler sonucunda kemik ödeminde azalma olmasına rağmen henüz bitmediği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine bir süre daha devam edilmesine ve iki haftalık süreçler içinde MR'ı çekilerek ve klinik kontrolleri yapılarak ödemi ile şikayetlerinde geçme olana kadar beklenmesine karar verilmiştir."
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 14:52
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Tosic bombası
Toplam 4
Yorum
eda yapılacak iş boyko ars ve mitroviçi kiralık süper ligde kadro açmak için verin olmadı bedelsiz kiralık yollayın alınacak forvete yer açılsın
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Tosic bombası
Toplam 4
Yorum
eda artık oyuncu vermeyin sezon sonuna kadar 3 kuvar için takımı bozmayın bu saatten sonra oyuncu almakta zor sezon sonu yollayın
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Favori Trabzon
Toplam 15
Yorum
adil TS favori de hakem kim
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