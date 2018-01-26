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    26 Ocak 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    , ’ye doğru

    Davy Klaassen, Fenerbahçe’ye doğru

    Everton’ın başarılı orta saha oyuncusu ’in ’ye imza atacağı iddia edildi.

    , orta sahadaki eksiğini ile kapatmak istiyor. Bu sezon Ajax'dan 27 milyon Euro'ya Everton'a transfer olan Hollandalı oyuncu, İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamadı. Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce'ın planları arasında yer almayan 24 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin kiralık olarak görüşmelere başladığı iddia edildi. Şu ana kadar Premier Lig'de sadece 4 müsabakada forma giyen ve yaşadığı sakatlık sonrası kadroya girmekte zorlanan Klaassen de kiralık olarak bir takıma gitmeye sıcak bakıyor.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:14
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