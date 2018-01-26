‘Burak duvarı aşmasın!’

Defans elemanlarına, “Burak Yılmaz’ı defansın arkasında topla kesinlikle buluşturmamalıyız” talimatı veren Kocaman, rakibin Yusuf Yazıcı tehlikesine karşı da takıma bilgilendirme yaptı

AYKUT Kocaman, dünkü çalışmada futbolcularına taktik uyarılarda da bulundu. Trabzonspor'un küçük üçgenler kurarak ara paslarla oyunlarını bozmaya çalışacağını aktaran sarı-lacivertli teknik direktör, "Bunu bozmalıyız. Topa daha çok sahip olmalarını engellemeliyiz. Defansımız üzerine yapacakları baskıyı mutlaka kırmalıyız" vurgusu yaptı. Rakibin özellikle defans arkasına atacağı toplara çok dikkat etmeleri gerektiğini belirten Kocaman, "Burak Yılmaz'ı o bölgelerde topla buluşturmak isteyecekler, buna izin vermemeliyiz. İki stoperimiz çok uyanık olmalı, önlerine duvar örmeliyiz. Pres yine en büyük silahımız olacak. Bireysel hata ise istemiyorum" derken, Yusuf Yazıcı'yı da çok iyi kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.