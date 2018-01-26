Aziz Yıldırım Edremit’te
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Edremit’te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Günün ilk ziyaretini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın yerine vekalet eden Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'e gerçekleştiren Aziz Yıldırım'ın bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öner, "Fenerbahçe gibi Türkiye'nin önemli bir kulübünün başkanını ve Türkiye'nin önemli bir iş adamı olan sizi burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Buraya gelişiniz ve yapacağınız yatırımlarla sporun gelişimine olan katkı çok önemli. Size bir kez daha teşekkür ederim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün buraya yapacağı yatırım çok önemli" şeklinde kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'yı ziyaret eden Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, ilçe ve ilçedeki sportif çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl yöneticileri ile bir süre sohbet eden Yıldırım, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın yerine vekalet eden Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'e imzalı Fenerbahçe forması hediye ederken, Kamil Saka ile Hüseyin Öner de yöresel hediyeler takdim etti.
Fenerbahçe'ye kazandırılması planlanan araziyi de beraberindeki heyetle birlikte gezen Aziz Yıldırım, ardından ziyaretlerini noktaladı.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:33
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Favori Trabzon
Toplam 1
Yorum
VARDAR OVASI SİNAN VARDAR iki takım da geçen hafta zor kazandı demiş ama TS berabere kaldı :) .
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Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Aziz Yıldırım da gidiyor!
Toplam 14
Yorum
asrın bende temelli fenerin başından gidecek sandım da heyacan şeyttim.
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