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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Edremit’te

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a> Edremit’te

    Kulübü Başkanı Edremit’te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

    Başkanı 'ın Edremit'e yaptığı ziyarette, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın yerine vekalet eden Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'i makamlarında ziyaret etti. 'a ziyarette, Kadıköy Şube Başkanı İlyas Bulcay, Futbol A.Ş. Genel Müdürü Engin Dumanlı, Hedef 1 Milyon Üye Proje Yöneticisi Miraç Çam, Dernekler Sorumlusu Murat Boyraz ve Edremit Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ahmet Çetin ile dernek üyeleri eşlik etti.

    Günün ilk ziyaretini Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın yerine vekalet eden Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'e gerçekleştiren Aziz Yıldırım'ın bu ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Öner, " gibi Türkiye'nin önemli bir kulübünün başkanını ve Türkiye'nin önemli bir iş adamı olan sizi burada ağırlamaktan dolayı mutluyuz. Buraya gelişiniz ve yapacağınız yatırımlarla sporun gelişimine olan katkı çok önemli. Size bir kez daha teşekkür ederim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün buraya yapacağı yatırım çok önemli" şeklinde kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Daha sonra Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'yı ziyaret eden Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyet, ilçe ve ilçedeki sportif çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl yöneticileri ile bir süre sohbet eden Yıldırım, Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka ile Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın yerine vekalet eden Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'e imzalı Fenerbahçe forması hediye ederken, Kamil Saka ile Hüseyin Öner de yöresel hediyeler takdim etti.

    Fenerbahçe'ye kazandırılması planlanan araziyi de beraberindeki heyetle birlikte gezen Aziz Yıldırım, ardından ziyaretlerini noktaladı.
    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:33
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