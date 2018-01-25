Van Persie çıldırtmaya devam ediyor!

Hollanda Ligi'nin 19'uncu hafta karşılaşmasında Feyenoord'un Utrecht ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Robin van Persie 81'inci dakikada 18 yaşındaki genç yıldız Dylan Vente'nin yerine oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada Feyenoord'un golünü 23'üncü dakikada Sam Larsson atarken, ev sahibi Utrecht'in golünü 41'inci dakikada Gyrano Kerk kaydetti.

Hollandalı oyuncunun sakatlığını gerekçe göstererek Fenerbahçe'de forma giymemesi ve Feyenoord'a transfer olduktan hemen sonra maça dahil olması Fenerbahçelileri çıldırttı.

Tecrübeli futbolcunun mücadeledeki istekli görüntüsü ve hırsı, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Hollandalı oyuncu: "Burada olmaktan dolayı mutluyum. Takımla birlikte çalıştım ve kendimi iyi hissediyorum. Ancak maç temposu kazanmak için zamana ihtiyacım var. Genç oyunculara örnek olacağım." ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇTİ

Robin van Persie, 5015 gün sonra bir Eredivisie maçında forma giydi. Lig tarihinde daha uzun süreli bir aralıkla tekrar maça çıkan oyuncu yok.



