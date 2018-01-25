Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Van Persie'nin 81. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Feyenoord deplasmanda Utrecht ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin Hollandalı eski oyuncusu Robin van Persie, 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi.
Hollanda Ligi'nin 19'uncu hafta karşılaşmasında Feyenoord'un Utrecht ile deplasmanda 1 - 1 berabere kaldığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Van Persie 81'inci dakikada Dylan Vente'nin yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmada Feyenoord'un golünü 23'üncü dakikada Sam Larsson atarken, ev
sahibi Utrecht'in golünü 41'inci dakikada Gyrano Kerk kaydetti.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:20
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
Yorum
POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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