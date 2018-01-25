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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    14 yıl sonra Feyenoord forması giydi

    Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi

    'nin 81. dakikada oyuna dahil olduğu maçta Feyenoord deplasmanda Utrecht ile 1-1 berabere kaldı.

    'nin Hollandalı eski oyuncusu Robin , 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi.

    Hollanda Ligi'nin 19'uncu hafta karşılaşmasında Feyenoord'un Utrecht ile deplasmanda 1 - 1 berabere kaldığı karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Van Persie 81'inci dakikada Dylan Vente'nin yerine oyuna dahil oldu. Karşılaşmada Feyenoord'un golünü 23'üncü dakikada Sam Larsson atarken, ev
    sahibi Utrecht'in golünü 41'inci dakikada Gyrano Kerk kaydetti.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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