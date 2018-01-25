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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    yine kulübeye

    Soldado yine kulübeye
    DEVRE arası kampında 'ya "Boşuna uğraşma forma benim" diyerek espri yapan Ferandao dediğini yaptı. Bunda İspanyol forvetin de Kocaman'ın isteklerini yerine getirememesinin payı var. Kocaman'ın, çalışmalarda forvetlere çapraz ve defans arkasına koşular yapmalarını söylediği ancak Soldado'nun özellikle takım hücuma çıkarken ağır kaldığı bildirildi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:34
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