Soldado yine kulübeye
DEVRE arası kampında Soldado'ya "Boşuna uğraşma forma benim" diyerek espri yapan Ferandao dediğini yaptı. Bunda İspanyol forvetin de Kocaman'ın isteklerini yerine getirememesinin payı var. Kocaman'ın, çalışmalarda forvetlere çapraz ve defans arkasına koşular yapmalarını söylediği ancak Soldado'nun özellikle takım hücuma çıkarken ağır kaldığı bildirildi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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