Ozan Tufan'ın kebapçı keyfi!

Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Ozan Tufan, uzun süre sonra ortaya çıktı. Bir süredir ortalarda görünmeyen Ozan Tufan'ın, kebapçıda çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde çok sayıda takımla görüşmelerini sürdüren Ozan Tufan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ozan Tufan, Yeniköy'de bir Ocakbaşı restoranda görüntülendi.



Fenerbahçe'de dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme gelen genç oyuncunun kadro dışı kaldığı dönemde saat 23 sularında kebapçıda görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.



