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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'ın kebapçı keyfi!

    Ozan Tufan'ın kebapçı keyfi!

    Uzun süredir forma şansı bulamayan ve Kocaman'ın gözden çıkardığı ve , Avrupa'da takım arayışlarını sürdürürken kebapçıda ortaya çıktı.

    'nin bıraktığı , uzun süre sonra ortaya çıktı. Bir süredir ortalarda görünmeyen Ozan Tufan'ın, kebapçıda çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

    Avrupa'nın farklı ülkelerinde çok sayıda takımla görüşmelerini sürdüren Ozan Tufan bir süredir ortalarda görünmüyordu. Ozan Tufan, Yeniköy'de bir Ocakbaşı restoranda görüntülendi.

    Fenerbahçe'de dönem dönem kilo sorunlarıyla gündeme gelen genç oyuncunun kadro dışı kaldığı dönemde saat 23 sularında kebapçıda görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.

    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 09:56
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