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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    hala belirsiz

    Ozan Tufan hala belirsiz
    Kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan konusundaki belirsizlik sürüyor. 'dan Betis ve Deportivo'nun yanı sıra 'dan Anderlecht'in listesinde bulunan genç orta sahanın A2 takımla idmana çıkmasını istemeyen Aykut Kocaman'ın yönetime "Kesinlikle gönderilsin" dediği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu için tekliflere açık olan F.Bahçe'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:20
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