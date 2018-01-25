Ozan Tufan hala belirsiz
Kadroda düşünülmeyen Ozan Tufan konusundaki belirsizlik sürüyor. İspanya'dan Betis ve Deportivo'nun yanı sıra Belçika'dan Anderlecht'in listesinde bulunan genç orta sahanın A2 takımla idmana çıkmasını istemeyen Aykut Kocaman'ın yönetime "Kesinlikle gönderilsin" dediği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu için tekliflere açık olan F.Bahçe'nin nasıl bir yol haritası izleyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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