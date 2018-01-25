Kaptanlar devreye girdi
TRABZONSPOR derbisi için çalışan sadece Aykut Kocaman da değil. Takımın kaptanları da her zorlu maçta olduğu gibi yine devreye girdi. Özellikle Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın diğer oyuncularla sık sık birliktelik toplantıları yaparak takımı derbiye hazırladıkları bildirildi. Volkan'ın "Yarıştan kopmamamız gerek. Bunun için de 3 puandan başka alternatif yok. Daha önce orada çok maç kazandık; yine kazanabiliriz" sözleriyle derbinin öneminden bahsettiği dile getirildi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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