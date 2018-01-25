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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Kaptanlar devreye girdi

    Kaptanlar devreye girdi
    TRABZONSPOR derbisi için çalışan sadece da değil. Takımın kaptanları da her zorlu maçta olduğu gibi yine devreye girdi. Özellikle Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ın diğer oyuncularla sık sık birliktelik toplantıları yaparak takımı derbiye hazırladıkları bildirildi. Volkan'ın "Yarıştan kopmamamız gerek. Bunun için de 3 puandan başka alternatif yok. Daha önce orada çok maç kazandık; yine kazanabiliriz" sözleriyle derbinin öneminden bahsettiği dile getirildi.


    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:17
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