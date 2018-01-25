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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    ısrarı

    Gustavo Gomez ısrarı

    ’nin bu sezon başında kadrosuna katmak isteyip de bir türlü anlaşamadığı için ısrarı sürüyor.

    Milan'ın başarılı savunma oyuncusu için 'nin ısrarı sürüyor. Stoper, sol bek ve sağ bek mevkilerinde görev yapabilen ve çok yönlü bir oyuncu olan Gomez'in hala sarı-lacivertlilerin radarında olduğu iddia edildi. İtalyan gazetecilere göre Fenerbahçe'nin Gomez transferi için Milan'a temsilciler gönderdiği ve hatta anlaşmak üzere olduğu iddia edilenler arasında. Paraguaylı oyuncunun çok yönlü olmasından dolayı sarı-lacivertlilerin transferde ilk tercihleri arasında yer alıyor.

    Bu sezon Milan Formasıyla sadece UEFA Avrupa Ligi'nde karşısında sadece 10 dakika forma şansı bulan Gustavo Gomez'in devre arası döneminde ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:56
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