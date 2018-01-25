F.Bahçe'de hiçbir şey şeffaf olmadığı gibi sakatlıklar konusunda da açıklama yapılmaması dedikoduları beraberinde getiriyor...
Omzu çıkan Giuliano'nun en az 2, en fazla 4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilirken, Brezilyalı'nın 23. haftadaki kritik Beşiktaş derbisine bile yetişemeyeceği konuşuluyor.
Fenerbahçe'nin 21. haftada da Başakşehir'le maçı var.
Fenerbahçe'nin 21. haftada da Başakşehir'le maçı var.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Giuliano Beşiktaş’a da mı yok? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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