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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    ’a da mı yok?

    Giuliano Beşiktaş’a da mı yok?

    F.Bahçe'de hiçbir şey şeffaf olmadığı gibi sakatlıklar konusunda da açıklama yapılmaması dedikoduları beraberinde getiriyor...

    Omzu çıkan 'nun en az 2, en fazla 4 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edilirken, Brezilyalı'nın 23. haftadaki kritik derbisine bile yetişemeyeceği konuşuluyor.

    'nin 21. haftada da Başakşehir'le maçı var.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:24
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