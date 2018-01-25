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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Giresun sınavı 50 TL

    Giresun sınavı 50 TL
    F.bahçe'nin 31 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda oynayacağı Giresunspor maçı biletleri satışa sunuldu. Giresunspor'dan yapıyan açıklamaya göre bilet fiyatları "Kale arkası: 50, maraton: 75, kapalı dağ ve deniz: 100, VIP C:150, VIP A-B: 250 TL" olarak belirlendi. Mücadelenin rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadı'nda.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:21
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