Giresun sınavı 50 TL
F.bahçe'nin 31 Ocak'ta Türkiye Kupası'nda oynayacağı Giresunspor maçı biletleri satışa sunuldu. Giresunspor'dan yapıyan açıklamaya göre bilet fiyatları "Kale arkası: 50, maraton: 75, kapalı dağ ve deniz: 100, VIP C:150, VIP A-B: 250 TL" olarak belirlendi. Mücadelenin rövanşı 7 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadı'nda.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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