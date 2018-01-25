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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    sezon sonu belki

    Badelj sezon sonu belki
    F.Bahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Milan için menajerinden açıklama geldi. Alessandro Lucci, "Badelj, için önemli bir oyuncu. Onu ara döneminde bırakacaklarını sanmıyorum. Ocak ayında transferi zor. Ancak sezon sonunda her şey olabilir" dedi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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