Badelj sezon sonu belki
F.Bahçe'nin ilgilendiği iddia edilen Milan Badelj için menajerinden açıklama geldi. Alessandro Lucci, "Badelj, Fiorentina için önemli bir oyuncu. Onu ara transfer döneminde bırakacaklarını sanmıyorum. Ocak ayında transferi zor. Ancak sezon sonunda her şey olabilir" dedi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
Badelj sezon sonu belki haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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