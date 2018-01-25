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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Artık iyi olan izni kapacak!

    Artık iyi olan izni kapacak!
    , Göztepe karşılaşmasında taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan Nabil Dirar'a "Böyle tepkiler herkesin başına gelebilir. Ben seni o gün maçın adamı seçtim" diyerek önceki gün moral izni vermişti. Sarı-lacivertli teknik adamın, bundan sonra yeni bir uygulamaya giderek maçlarda performansını en çok beğendiği futbolcuya bir gün fazladan izin yaptıracağı kaydedildi.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:31
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