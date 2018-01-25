Artık iyi olan izni kapacak!
Aykut Kocaman, Göztepe karşılaşmasında taraftarların ıslıklı protestosuna maruz kalan Nabil Dirar'a "Böyle tepkiler herkesin başına gelebilir. Ben seni o gün maçın adamı seçtim" diyerek önceki gün moral izni vermişti. Sarı-lacivertli teknik adamın, bundan sonra yeni bir uygulamaya giderek maçlarda performansını en çok beğendiği futbolcuya bir gün fazladan izin yaptıracağı kaydedildi.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
Yorum
fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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UEFA Uluslar Ligi: İşte Türkiye'nin rakipleri!
Toplam 6
Yorum
Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Akbaba zirvesi
Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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