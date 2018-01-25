Arazi bakmaya gidiyor
Başkan Aziz Yıldırım'ın tesis yapmaya yer bakmak için Edremit'e gideceği açıklandı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Yıldırım'ın bugün şehre gelerek arazileri gzeceğini bildirdi. Başkan ayrıca burada bir ilkokulu yapılan potanın açılışını yapacak.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 22:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Van Persie 14 yıl sonra Feyenoord forması giydi
Toplam 1
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fb helal rvp kafası çalışıyo adamın
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Toplam 6
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Davut Cok guclu bir gruba dustuk ! Herhalde C-ligine duseriz !!
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Toplam 6
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POYRAZ Oldu olacak FB nin tapusunu ver Aziz .
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