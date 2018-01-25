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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    Arazi bakmaya gidiyor

    Arazi bakmaya gidiyor
    Başkan 'ın tesis yapmaya yer bakmak için Edremit'e gideceği açıklandı. Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, Yıldırım'ın bugün şehre gelerek arazileri gzeceğini bildirdi. Başkan ayrıca burada bir ilkokulu yapılan potanın açılışını yapacak.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:13
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