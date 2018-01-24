Valbuena yedek, Fenerbahçe galip!

F.Bahçe, Valbuena'nın ilk 11'de sahaya çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi ile 18 puan kaybetti. Valbuena'nın 90 dakika sahada kaldığı 6 maçta ise 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi ile 9 puan kaybeden Kanarya, Fransız yıldızın yedekten oyuna girdiği 5 maçın ise tamamını kazandı.



'Bu şansı iyi kullan'

Aykut Kocaman, Göztepe maçında omzu çıkan Giuliano'nun yokluğunda Trabzon'da büyük ihtimalle Valbuena'ya şans tanıyacak. Tecrübeli teknik adam, Fransız yıldızla özel bir görüşme yapıp, kendisine vereceği şansı iyi değerlendirmesini isteyeceği, takım oyunu önceliklerini hatırlatacağı öğrenildi. Kocaman, takım savunmasına yardımcı olmadığı için Valbuena'yı ilk 11'den kesmiş, hamle oyuncusu olarak kullanmaya başlamıştı.