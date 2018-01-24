Janssen için seferberlik
Sarı-lacivertlilerde ayak başparmağındaki sakatlık nedeniyle 1.5 aydır takımdan uzak kalan Vincent Janssen'in Trabzonspor maçında oynama umudu doğmuştu. Parmağındaki yara kapanan ancak idmanlara başlayabilmesi için ödeminin dağılması beklenen Hollandalı forvetin tedavisi hızla sürüyor.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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