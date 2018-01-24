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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    için seferberlik

    Janssen için seferberlik
    Sarı-lacivertlilerde ayak başparmağındaki sakatlık nedeniyle 1.5 aydır takımdan uzak kalan Vincent Janssen'in maçında oynama umudu doğmuştu. Parmağındaki yara kapanan ancak idmanlara başlayabilmesi için ödeminin dağılması beklenen Hollandalı forvetin tedavisi hızla sürüyor.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:53
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