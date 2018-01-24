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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Hedefteki adam !

    Hedefteki adam Persie!
    F.BAHÇE'ye yaklaşık 21 milyon euro'ya malolan 'ye öfke büyük... Hollandalı'nın, yeni takımı Feyenoord'la çıktığı idmanlardaki hırsı ve neşesi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti. Binlerce taraftar, Persie'nin sosyal medya hesaplarını etiketleyerek, ağır eleştirilerde bulundu.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:48
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