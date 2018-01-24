Hedefteki adam Persie!
F.BAHÇE'ye yaklaşık 21 milyon euro'ya malolan Persie'ye öfke büyük... Hollandalı'nın, yeni takımı Feyenoord'la çıktığı idmanlardaki hırsı ve neşesi sarı-lacivertlilerin tepkisini çekti. Binlerce taraftar, Persie'nin sosyal medya hesaplarını etiketleyerek, ağır eleştirilerde bulundu.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
-
Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
-
Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Hedefteki adam Persie! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.