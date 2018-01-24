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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    , kar altında çalıştı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, kar altında çalıştı!

    'in 19. hafta maçında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

    Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlad. Antrenmanda 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

    ?, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın 'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:01
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