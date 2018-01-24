F.Bahçe'de transfer etkisi yapan yıldızlar

Geçen sezon Mehmet Ekici transferinde takasta sunulan ve Trabzonspor'un da çok istediği Aatif Chahechouhe takımda kalarak, çalışmalarının karşılığını aldı. Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 18 karşılaşmanın 13'ünde görev alan ve bu maçların 7'sine ilk 11'de başlayan Faslı futbolcu Aykut Kocaman'ın en güvendiği isimlerden birisi oldu. Sezonun ilk yarısında sadece Adana Demirspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası 2'nci maçında gol ata Aatıf, çalışkanlığıyla takıma büyük bir enerji katıyor.



İki sezon önce "Gol Kralı" olarak Fenerbahçe'ye bedelsiz transfer olan Faslı futbolcu takımda kalarak çalışkanlığıyla formayı kaptı. Demir Grup Sivasspor, formasıyla 128 maça çıkan Aatıf, 48 gol ve 20 asistlik bir performans gösterdi. Fenerbahçe'de ise 31 karşılaşmada forma giyen Aatıf, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

FERNANDAO FORMAYI KAPTI

Tatil dönemlerinden aşırı kiloyla dönen ve sürekli eleştiri alan ayrıca her transfer döneminde gönderilecek futbolcular arasında olduğu konuşulan Fernandao, sıkı çalışması sonucu 111 kilodan 94 kiloya düşerek tam 17 kilo eridi. Göztepe maçındaki hareketli oyunu da bunun bir göstergesi odu. Etkili oyununu golle süsleyen Brezilyalı, takım için önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. 2014-2015 sezonunda Bursaspor formasıyla 22 golle gol krallığı sevinci yaşan futbolcu lig sonunda Brezilya ekibi Atletico Paranaense'den transfer edildi. Geldiği sezon 32 lig maçında 13 gol atma başarısı gösteren Fernandao, bir sonraki sezonda ise 13 maçta 4 gol attı. Sezon başında 2 önemli forvet transferi gerçekleştiren Fenerbahçe'de Janssen'in sakatlıkları, Soldado'nun da inişli çıkışlı performansından sonra en dikkat çekici isim Fernandao oldu.



TOPAL'IN DÖNÜŞÜ

6 sezondur Fenerbahçe forması giyen ve Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası, bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mehmet Topal, sarı lacivertli formayı 162 kez giyerek 15 gol atarak ve 13 asist yapma başarısı gösterdi. Uzun zamandır formasını giydiği Fenerbahçe'de kaptanlık görevini de üstlenen Topal, bu sezon Süper Lig'de 11'inci haftada oynanan Osmanlıspor karşılaşmasında kadro dışı kaldı. Bir haftalık aradan sonra 7 karşılaşmada ilk 11'de forma giyen Mehmet Topal, 2 gol ve 1 asistlik performansla büyük bir geri dönüş sağladı.

ELJİF BEKLENİYOR!..

Ayrıca büyük umutlarla transfer edilen ve taraftarın merakla beklediği Eljif Elmas'ın sezonun 2'nci yarısında forma giyebilecek olması hücum hattında yaratıcı oyuncu eksikliği nedeniyle büyük önem kazandı. Elmas, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ve Süper Lig'de de Göztepe karşılaşmalarının kadrosunda yer almasına rağmen süre alamadı. Antrenmanlarda da çalışkanlığı ve oyun görüşüyle büyük beğeni kazanan Elmas, formayı kapmak için yoğun çaba harcıyor. Makedonya Milli takım forması da giyen Eljif, ülkesinin Rabotnicki takımından transfer edilerek 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.