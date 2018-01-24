Borcumu ödemek için kaldım
“Brezilya’ya dönmeye hazırdım. Ancak Aykut Kocaman ‘Sana ihtiyacım var, kal’ dedi. Hem onu kıramadım hem de Fenerbahçe’ye de bir borcum vardı”
BU sezon ilk gol sevincini geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Göztepe karşısında yaşayan Fernandao, ülkesi Brezilya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Esporte Interativo Kanalı'nda +90 programına konuşan golcü futbolcu, uzun süre kendisinde ısrarcı olan Cruzeiro ile sözlerine başladı. Sakat ve kilolu olduğu için Brezilya ekibinin transferden vazgeçtiği iddialarını yanıtlayan 30 yaşındaki futbolcu, "Brezilya'ya dönmeye hazırdım. Ancak hocam Aykut Kocaman 'Sana ihtiyacım var, kal' dedi. Onu kıramadım. Ayrıca Fenerbahçe'ye de bir borcum var" sözlerini sarfetti.
MESSİ DEĞİLİM Kİ!
YAŞADIĞI sakatlık nedeniyle sezon başında 103 kiloya kadar çıkan yıldız futbolcu, bu konuyla ilgili de şunları söyledi: "Boyum 1.92 ve Lionel Messi gibi 65 kilo olamam. Hayatımda en düşük 85 kiloya düştüm. Eski hocam Cristovao, bana 'Korkutucu olmak için bu boya en az 95 kilo olmalısın' ifadesini kullanmıştı. Kolum kırıldığı dönemde kilo aldığım doğru. Hayatımda en kilolu olduğum dönem diyebilirim. Çalışmalara başladığımdan beri 96'ya indim. Şu anda ideal kilomdayım ve formumdayım."
Josef'e referans oldu
FERNANDAO, Brezilya'da verdiği röportajda önemli bir konuya daha değindi. Geçtiğimiz günlerde Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin İstanbul'a gelen yardımcılarıyla bir araya gelen sambacı, "Giuliano'yu hastanede ziyaret ettik. Milli takım için onlara Josef de Souza'nın da çok formda olduğunu anlattım. Tercih edebileceklerini söyledim" ifadelerini kullandı.
MESSİ DEĞİLİM Kİ!
YAŞADIĞI sakatlık nedeniyle sezon başında 103 kiloya kadar çıkan yıldız futbolcu, bu konuyla ilgili de şunları söyledi: "Boyum 1.92 ve Lionel Messi gibi 65 kilo olamam. Hayatımda en düşük 85 kiloya düştüm. Eski hocam Cristovao, bana 'Korkutucu olmak için bu boya en az 95 kilo olmalısın' ifadesini kullanmıştı. Kolum kırıldığı dönemde kilo aldığım doğru. Hayatımda en kilolu olduğum dönem diyebilirim. Çalışmalara başladığımdan beri 96'ya indim. Şu anda ideal kilomdayım ve formumdayım."
Josef'e referans oldu
FERNANDAO, Brezilya'da verdiği röportajda önemli bir konuya daha değindi. Geçtiğimiz günlerde Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin İstanbul'a gelen yardımcılarıyla bir araya gelen sambacı, "Giuliano'yu hastanede ziyaret ettik. Milli takım için onlara Josef de Souza'nın da çok formda olduğunu anlattım. Tercih edebileceklerini söyledim" ifadelerini kullandı.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:34
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
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FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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