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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Borcumu ödemek için kaldım

    Borcumu ödemek için kaldım

    “Brezilya’ya dönmeye hazırdım. Ancak ‘Sana ihtiyacım var, kal’ dedi. Hem onu kıramadım hem de ’ye de bir borcum vardı”

    BU sezon ilk gol sevincini geçtiğimiz cumartesi günü oynanan Göztepe karşısında yaşayan Fernandao, ülkesi Brezilya'da çarpıcı açıklamalarda bulundu. Esporte Interativo Kanalı'nda +90 programına konuşan golcü futbolcu, uzun süre kendisinde ısrarcı olan Cruzeiro ile sözlerine başladı. Sakat ve kilolu olduğu için Brezilya ekibinin transferden vazgeçtiği iddialarını yanıtlayan 30 yaşındaki futbolcu, "Brezilya'ya dönmeye hazırdım. Ancak hocam 'Sana ihtiyacım var, kal' dedi. Onu kıramadım. Ayrıca 'ye de bir borcum var" sözlerini sarfetti.

    MESSİ DEĞİLİM Kİ!
    YAŞADIĞI sakatlık nedeniyle sezon başında 103 kiloya kadar çıkan yıldız futbolcu, bu konuyla ilgili de şunları söyledi: "Boyum 1.92 ve gibi 65 kilo olamam. Hayatımda en düşük 85 kiloya düştüm. Eski hocam Cristovao, bana 'Korkutucu olmak için bu boya en az 95 kilo olmalısın' ifadesini kullanmıştı. Kolum kırıldığı dönemde kilo aldığım doğru. Hayatımda en kilolu olduğum dönem diyebilirim. Çalışmalara başladığımdan beri 96'ya indim. Şu anda ideal kilomdayım ve formumdayım."

    Josef'e referans oldu
    FERNANDAO, Brezilya'da verdiği röportajda önemli bir konuya daha değindi. Geçtiğimiz günlerde Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite'nin İstanbul'a gelen yardımcılarıyla bir araya gelen sambacı, "Giuliano'yu hastanede ziyaret ettik. Milli takım için onlara Josef de Souza'nın da çok formda olduğunu anlattım. Tercih edebileceklerini söyledim" ifadelerini kullandı.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:34
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