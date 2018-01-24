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    24 Ocak 2018, Çarşamba
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    Altyapıya eğitim semineri

    Altyapıya eğitim semineri
    F.BAHÇE'de futbol altyapı takımlarında görevli antrenör ve oyunculara değişen oyun kurallarına ilişkin eğitim semineri verildi. 1. Bölge Hakem Eğitmeni Yaşar Filiz tarafından verilen seminer, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşti.
    1. 24 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:47
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