Altyapıya eğitim semineri
F.BAHÇE'de futbol altyapı takımlarında görevli antrenör ve oyunculara değişen oyun kurallarına ilişkin eğitim semineri verildi. 1. Bölge Hakem Eğitmeni Yaşar Filiz tarafından verilen seminer, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşti.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
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mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
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sekiztoshack Bayern Toshack geçer
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