Akbaba zirvesi
Sarı-lacivertliler, Başakşehir’in de peşinde olduğu Emre Akbaba’ya karşılık Alanyaspor’a Ozan Tufan+bir futbolcu teklifi sundu. Ozan’a sıcak bakan Güney ekibi, para da talep etti. Görüşmeler sürüyor
Transfer yapmayacağı konuşalan Fenerbahçe için peş peşe flaş iddialar geliyor. Everton'ın hocası Sam Allardyce, Fenerbahçe'nin Davy Klaassen ile ilgilendiğini, sarı-lacivertli kulüple görüşmeleri ise sportif direktörleri Steve Walsf'in yürüttüğünü açıklamıştı. Kanarya'nın sezonun flaş ismi Alanyasporlu Emre Akbaba'yı da gündeminde tuttuğu ortaya çıktı. İlk ciddi adımlar atıldı bile... 24 yaşındaki milli yıldızın transferi için Alanyaspor'la Fenerbahçe arasındaki görüşmelerin kulüp başkanları seviyesinde devam ettiği vurgulandı.
Sarı-lacivertlilerin, Medipol Başakşehir'in de listesinde olan oyuncunun bonservisine karşılık Alanyaspor'a Ozan Tufan+1 futbolcu teklif ettiği, güney ekibinin ise ilk etapta 4.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Alanya, Ozan+paraya da sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Emre, Alanyaspor'da 135 resmi maçta 46 gol atıp 21 asist yaptı. Bu sezon ise 17 lig maçında takımına 6 gol-5 asistlik bir skor katkısı verdi. Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayan yıldız futbolcu, oyun zekası, hızı ve üstün top tekniği ile dikkat çeken bir isim. Bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen Emre Akbaba, sert ve isabetli şutlarının yanı sıra adam geçme yeteneği ile de fark yaratıyor.
KOCAMAN'IN ARADIĞI ADAM
Aykut Kocaman, "Alacağımız oyuncunun uyum problemi olmamalı ve bize direkt katkı sağlamalı" demişti. Emre Akbaba, Kocaman'ın bu tanımana uygun bir isim. Bu sezon oynadığı futbolla Milli Takım'a kadar yükselmiş, geçen kasım ayında Arnavutluk'la oynanan hazırlık maçında ilk kez ay-yıldızlı formayı terletmişti. Emre, 3-2 kaybedilen maçta bir de gol atmıştı.
MİNİ YORUM: ÇOK YETENEKLİ / GÜVENÇ KURTAR
Emre Akbaba, şu anda transferin gözde isimlerinden biri. Çok yetenekli bir futbolcu. 10 numara dediğimiz özelliklere sahip. Mehmet Ekici, sakatlığı nedeniyle tam oynayamadı ve Fenerbahçe, Emre'ye ihtiyaç duyulabilir. Bu arada Alanya cephesine de bakmak lazım. Puan durumunda kritik bölgelerdeyken, böyle bir futbolcusunu verdiği zaman ne olur? Ayrıca Emre'nin, Aykut Kocaman'ın yapısına uyum gösterip gösteremeyeceği de çok önemli.
Sarı-lacivertlilerin, Medipol Başakşehir'in de listesinde olan oyuncunun bonservisine karşılık Alanyaspor'a Ozan Tufan+1 futbolcu teklif ettiği, güney ekibinin ise ilk etapta 4.5 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Alanya, Ozan+paraya da sıcak bakıyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği vurgulandı. Emre, Alanyaspor'da 135 resmi maçta 46 gol atıp 21 asist yaptı. Bu sezon ise 17 lig maçında takımına 6 gol-5 asistlik bir skor katkısı verdi. Merkez orta saha ve on numara pozisyonlarında oynayan yıldız futbolcu, oyun zekası, hızı ve üstün top tekniği ile dikkat çeken bir isim. Bir ara Galatasaray'ın da gündemine gelen Emre Akbaba, sert ve isabetli şutlarının yanı sıra adam geçme yeteneği ile de fark yaratıyor.
KOCAMAN'IN ARADIĞI ADAM
Aykut Kocaman, "Alacağımız oyuncunun uyum problemi olmamalı ve bize direkt katkı sağlamalı" demişti. Emre Akbaba, Kocaman'ın bu tanımana uygun bir isim. Bu sezon oynadığı futbolla Milli Takım'a kadar yükselmiş, geçen kasım ayında Arnavutluk'la oynanan hazırlık maçında ilk kez ay-yıldızlı formayı terletmişti. Emre, 3-2 kaybedilen maçta bir de gol atmıştı.
MİNİ YORUM: ÇOK YETENEKLİ / GÜVENÇ KURTAR
Emre Akbaba, şu anda transferin gözde isimlerinden biri. Çok yetenekli bir futbolcu. 10 numara dediğimiz özelliklere sahip. Mehmet Ekici, sakatlığı nedeniyle tam oynayamadı ve Fenerbahçe, Emre'ye ihtiyaç duyulabilir. Bu arada Alanya cephesine de bakmak lazım. Puan durumunda kritik bölgelerdeyken, böyle bir futbolcusunu verdiği zaman ne olur? Ayrıca Emre'nin, Aykut Kocaman'ın yapısına uyum gösterip gösteremeyeceği de çok önemli.
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 01:50
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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"Özbek'in gitmesi hayırlı oldu"
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA OZBEK KARDESLERDEN KURTULDU GS DOGRUSUN AMA , GS KAYSERIDEN COK GOL KACIRDI BELKI YASLILIK GELDIYA GOREMEDIN
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Emre Çolak idmandan kovuldu!
Toplam 5
Yorum
mehmet ser her takıma gitmeyin.türk takımları daha iyi.
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Toshack: "Beşiktaş'ın yaptıkları muazzam"
Toplam 1
Yorum
sekiztoshack Bayern Toshack geçer
Akbaba zirvesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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